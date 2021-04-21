إبراهيم حجازي: الرياضة أهم نشاط تربوي والرئيس السيسي أكد على أهميتها
قال الإعلامي والكاتب الصحفي إبراهيم حجازي، إن الرياضة أهم نشاط تربوي وملعب الرياضة مهم لأن الطاقات المتواجدة من الأطفال يجب ان تخرج في الرياضة بدلا من أن تصبح قنابل موقوتة .
وأضاف إبراهيم حجازي في حواره في برنامج " المواجهة " المذاع على قناة " إكسترا نيوز"، :" زمان كان في قسم مخصص للتربية البدنية في المدرسة، والرئيس السيسي أكد على أهمية الاهتمام بالتربية البدنية والرياضة في المدارس".
وتابع حجازي :" التربية البدينة شيء والتربية الرياضية شيء آخر، والتربية البدنية بناء الجسم من خلال تمارين رياضة والتربية الرياضية تتعلق بالألعاب الرياضية ".
وأكمل :" الإنسان لو لم يتحرك كثيرا سوف يمرض ، واخترت معهد التربية الرياضية وكان هناك رفض من أهلي وكانوا يرغبون في دخول كلية زراعة عين شمس ".
ولفت ابراهيم حجازي :" حبيت دخول معهد التربية الرياضية وكان هناك نظام شبه عسكري".