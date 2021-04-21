الصحة: سيتم التوقيع غدا مع شركة سينوفاك لإنتاج لقاح كورونا.. فيديو

قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث بأسم وزارة الصحة أن الخدمة الطبية تقدم للمرضى والمصابين بكورونا على أعلى مستوى بجميع محافظات الجمهورية .

وأضاف مجاهد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج على مسئوليتي تقديم الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية صدى البلد أنه لا بد من اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا.

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة أنه سيتم توقيع غدا مع شركة سينوفاك للعمل على إنتاج لقاح كورونا مؤكدا أنه خلال أيام قليلة سيكون هناك وفد من الصين للعمل على ذلك.

وأشار مجاهد إلى أنه من المنتظر وصول 300 ألف جرعة من ضمن 2 مليون جرعة سيتم توريدها لمصر تباعا.