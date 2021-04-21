رجال سلة الأهلي يفوز على سبورتنج في دوري السوبر

حقق الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي فوزًا مهمًّا على حساب نظيره فريق سبورتنج، في ثالث لقاءات الفريقين بالدور ربع النهائي من دوري السوبر للمحترفين.

أقيمت المباراة على صالة سبورتنج بالإسكندرية، وقدم خلالها الفريق عرضًا قويًّا، ونجح في إنهاء اللقاء لصالحه بنتيجة 77-74.

وكان سبورتنج قد فاز في المباراة الأولى بنتيجة ٧٤-٥٧، قبل أن يفوز الأهلي في المباراة الثانية بنتيجة ٧٤-٧٠، ثم حقق الفوز اليوم ليتفوق بنتيجة 2-1 في المواجهات التي تقام بنظام «best of 5».