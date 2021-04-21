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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيدات طائرة الأهلي يفوز على سموحة في الدوري

صدى البلد

تمكن الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي من تحقيق الفوز على فريق سموحة، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم، ضمن منافسات بطولة الدوري.

وأقيمت المباراة على صالة الشهداء  بمقر النادي بالجزيرة، وقدم خلالها «سيدات طائرة الأهلي» عرضًا قويًّا، ونجح الفريق في حسمها لصالحه بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد.

وتفوق الفريق في الشوط الأول بنتيجة 25-19،ثم أنهى الشوط الثاني لصالحه بنتيجة 25-10، قبل أن ينهي الشوط الثالث لصالحه بنتيجة 25-18.

وكان الأهلي قد حقق الفوز في المباراة السابقة على نظيره الصيد بنتيجة 3-0، في بطولة الدوري.

 

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