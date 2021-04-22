أهالي قرية بني محمد سلطان في المنيا يطالبون بتوفير مخبز بلدي.. صور

يعاني أهالي قرية بني محمد سلطان التابعة لمحافظة المنيا، التي يصل تعداد سكانها إلى أكثر من 7 آلاف نسمة من عدم وجود مخبز بلدى يخدم الأهالي.



وقال المواطن بيشوي زكريا يعقوب داود ، في رسالة بعث بها إلى خدمة “بين الناس” بموقع “صدى البلد”: يعاني أهالي قرية بني محمد سلطان التابعة لمكتب تموين المنيا، من عدم توفر مخبز مدعم ليخدم القرية فأقرب مخبز على بعد 1 كم، ويصعب على كبار السن و ذوي الاحتياجات الخاصة الذهاب له .

وأضاف: "تقدمت بطلب عمل مشروع خبز مدعم في سنه 2017 24/4 وحصلت على تأشيرة سكرتير عام محافظة المنيا، بناء عليه قمت بتجهيز المخبز على اكمل وجه وتم معاينة من قبل لجنة التموين ومجلس المدينة والترخيص والبيئة والتنظيم، وأثبت جاهزية المخبز للتشغيل و داخل الحيز العمراني وليس محرر له محضر وعلى أملاك أهالي سنة 2017 19/6 ولكن سيادتكم تم ركن الورق امام الموظف حتى شهر 10 2017.



وأشار: “تقدمت بطلب الى السيد مدير شؤون التموين ففوجئت بأنه لا يمكن التشغيل إلا بموافقة السيد وزير التموين وتقدمت بطلب الى السيد الوزير في يوم 9 2 2018 ولم يتم الرد من قبل المديرية وتقدمت بطلب آخر يوم 18-7-2018 ولم يتم الرد من قبل المديرية وتقدمت بطلب بتاريخ 25-9-2019 وكذلك في يوم 15 10 2019 واخيرا تم إرسال مذكرة لمعالي السيد الوزير وكتب فيها مدير شؤون تموين المنيا عدة طلبات ونصيب الفرد من رغيف الخبز٧ و٢ رغيف وتم رفض الطلب”.



وأشار السيد الوزير يوم 10 3 2020 على الطلب وطالب مدير شؤون التموين للمعاينة، بناء عليه تم تشكيل لجنه يوم 26 3 2020 من قبل المديرية بمعاينة المخبز مرفق طلب المعاينة وجدان المخبز مقام وسط الحيز العمراني وليس محرر له محضر و جاهز للتشغيل، مناشدا المسئولين الموافقة على تشغيل المخبز حيث ان نسبة نصيب الفرد 2 وسبعة من عشرة ونحن في حاجة ماسة إلى مخبز بلدي.

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