عواصف ترابية تتسبب في انقطاع الكهرباء بالوادي الجديد

تسببت العواصف الترابية التي ضربت محافظة الوادي الجديد في انقطاع الكهرباء بعدة مراكز، منها “بلاط والفرافرة”؛ وذلك بسبب شدة الرياح التي اقتلعت أعمدة الكهرباء.



وشهدت محافظة الوادي الجديد، مساء الثلاثاء، عواصف محملة بالأتربة، ضربت عدة مناطق متفرقة بها، ويزداد تأثيرها على الطرق السريعة والأخرى الواصلة بين المراكز الإدارية.



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ورفعت محافظة الوادي الجديد، درجة الاستعداد القصوى؛ لمواجهة سوء الأحوال الجوية، وجرى اتخاذ كل الاستعدادات اللازمة، والتنسيق بين رؤساء المدن والأحياء ومركز عمليات المحافظة.



وحذرت إدارة المرور قائدي السيارات، وطالبتهم بتوخي أقصى درجات الحيطة، وخاصة المسافرين على الطرق السريعة، وكثفت من تواجد الخدمات المرورية بالشوارع.



وأكد محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، رفع حالة الطوارئ والاستعداد في غرفة العمليات بالمحافظة، ولجنة الأزمات والكوارث، بالإضافة إلى رفع درجة الاستعدادات على مستوى مراكز ومدن المحافظة.