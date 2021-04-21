الصحة تكشف عن معدلات الإصابة بكورونا.. ولجان من قطاع الطب الوقائي تتوجه لسوهاج

قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة إن وزيرة الصحة شكلت لجانا من قطاع الطب العلاجى والوقائى وتوجهوا لمحافظة سوهاج وفريق من اللجنة العلمية لمتابعة بروتوكولات العلاج ومكافحة العدوى .

وأضاف مجاهد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج على مسئوليتي عبر فضائية صدى البلد أن وزيرة الصحة استمعت لشرح تفصيلى عن الوضع فى سوهاج وراجعت الاسرة فى المستشفيات سواء الداخلى والعناية المركزة.

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة أن الموجة الثانية لفيروس كورونا بالمحافظة أقل حدة من الموجة الأولى، مؤكدا أنه معدل الإصابات في الموجة الأولى كان 600 اصابة اسبوعيا.

وأشار مجاهد إلى أن معدل الإصابات بالموجة الثانية كان 200 اصابة اسبوعيا، أما الأن معدل الإصابات يصل من 400 إلى 450 إصابة أسبوعيا.





