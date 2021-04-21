مسلسل وكل ما نفترق الحلقة ٨ .. ريهام حجاج تطعن العمدة

شهدت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل "وكل ما نفترق" للفنانة ريهام حجاج، احداث متنوعة حيث قامت وردة بنشر فيديوهات لمرعي، ومنضمنها فيديو لـ مأمونة "ريهام حجاج" معه أثناء زيارته له في عيادته.

وقامت بشكل ما بترويج الفديوهات بشكل ايباحي الامر الذي جعل اهالي القرية يهجمون على العيادة الخاصة به ويقومون بربطه ومساومتهامام العمدة، ومن ثم قاموا بتسليمه لاهالي القرية.

بينما يواجه العمدة مأمونة بالفيديوهات المنشورة لها ويحاول قتلها لكنها تنجح في طعنه بسكينة في كتفه وتهرب منه ومن ثم تظهر أختهازينب وتنقذها من اهالي القرية.

يذكر أن شهدت أحداث الحلقة السابعة من مسلسل “وكل ما نفترق” العديد من الاحداث المشوقة حيث قامت زوجات العمدة بوضع خطة لطرد مأمونة “ريهام حجاج” من المنزل، وبالفعل نجحن في الخطة وقام العمدة بتطليقها.

كما ننتقل إلى مشهد قتل مأمونة في الوقت الحالي بعد العودة من مشهد طرد مأمونة في الفلاش باك، وتنجو مأمونة من الموت بعدما انقذها حرس شيخ الغفر وتواصل البحث عن ابنتها فريدة.

"و كل ما نفترق" بطولة ريهام حجاج بجانب كل من أحمد فهمي، وعمرو عبد الجليل، وطارق عبد العزيز، وأيتن عامر، ورانيا يوسف، ورحاب الجمل، وسلوى خطاب، وأحمد صيام وغيرهم