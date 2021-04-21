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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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برلمان

وكيل إسكان البرلمان يكشف عن أهمية منظومة اشتراطات البناء الجديدة

النائب إيهاب منصور
النائب إيهاب منصور وكيل لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب

قال النائب، إيهاب منصور وكيل ثان بلجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، إن الهدف من تطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة وفتح باب التراخيص الجديدة على المدن التى تم اختيارها للتطبيق التجريبي بداية من مايو المقبل، يتمثل في إعطاء تسهيلات للمواطن في استخراج التراخيص الجديدة للبناء، معقبًا:" نعلم جميعًا ما يواجهه المواطن من ضغوطات وصعوبات فى استخراج التراخيص الجديدة، والمواطن كان بياخد شهور وسنين في سبيل الحصول على الترخيص". 

 

وأكد" منصور" فى تصريحات خاصة أن منظومة التراخيص الجديدة ستحمي المواطن من الدفع خارج إطار المنظومة الرسمية، فضلاً عن توفير الوقت، والجهد، والمال ، الذي كان يبذله المواطن، نظير الحصول على تراخيص البناء، معقبًا:" منظومة التراخيص الجديدة، حال تطبيقها بمفهومها الصحيح على أرض الواقع ، ستسهم فى تقليل الوقت، وضمان عدم تعرض المواطن لأى من عمليات الإبتزاز، والإستغلال من قبل بعض المستثمرين.

 

وأوضح أنه سيتم اختيار مدينة أو حي من كل محافظة كنموذج للتطبيق وفقا لجاهزية الجهات الإدارية التى تطبق الإشتراطات، لافتًا إلى أنه حال الإلتزام بالأكواد ، والارتفاعات المخصصة للمباني ، يضمن فى المقام الأول الحفاظ على أمن وسلامة المواطن ، إلى جانب أنها ستسهم فى الحفاظ على المرافق ، و تقنين أوضاعها وضبطها.

 

واقترح وكيل الإسكان على وزير التنمية المحلية عمل ربط إلكتروني بين الجهات المعنية، بإجراءات التراخيص، لتسهيل الوقت ، وتسريعه ، والعمل على ضبط المنظومة.

 

 

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