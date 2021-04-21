بكل شجاعة.. شاهد كلب ينقذ جرواً صغيراً من الغرق | فيديو

لم تقتصر الرحمة والشجاعة على البشر فحسب، فبعض الحيوانات قد أخذت النصيب الأكبر منها بالفطرة، فقد انتشر مقطع فيديو مثير للدهشة للحظة إنقاذ كلب لجرو صغير من الغرق.

كاد كلب صغير يغرق بعد سقوطه في حوض سباحة بالفناء الخلفي في غياب أصحاب المنزل، ولحسن الحظ، كان هناك كلب آخر لاحظ المشكلة وقفز كالبطل في الماء لإنقاذه.

وقع الحادث في منزل في مدينة بوكسبورج بجنوب أفريقيا، وفقًا لتقارير صحيفة أخبار جنوب غرب (SWNS).

أخبر «بايرون ثاناراين» مالك الكلاب الصحيفة، أنه وزوجته كانا مرتبكين في البداية عندما عادا إلى المنزل ووجدا الكلاب مبتلة.

يقول: "لقد حاولنا البحث عن أدلة حول المكان الذي يمكن أن يبلل رأسه فيه".. "اعتقدنا أنه ربما غمس رأسه في الماء، لكن لم يكن هناك فوضى في المنزل لدعم هذا الاقتراح".

قررت الأسرة التحقق من كاميرات المراقبة الخاصة بهم، وذلك عندما اكتشفوا أن الكلب الأصغر تشاكي، قد سقط في المسبح. ولحسن الحظ، كان الكلب الأكبر جيس، في مكان قريب وعمل على إنقاذ تشاكي إلى بر الأمان.

وبحسب ما ورد استغرق جيس 34 دقيقة لإخراج تشاكي من المسبح بنجاح، وعلى ما يبدو استمر الفراء الرطب للكلب الأصغر في التسبب في سقوطه من فم جيسي.

