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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

#دوري_السوبر_ليج يتصدر تويتر بعد انسحاب الأندية الإنجليزية

صدى البلد

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #دوري_السوبر_ليج  بعد إعلان عدد كبير من الأندية الانجليزية انسحابها من تأسيس بطولة دوري السوبر الأوروبي. 
 

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على تويتر وجاءت التعليقات كالتالي:

 

 

وأعلنت أندية مانشستر يونايتد وارسنال وتوتنهام، انسحابها رسميًا من بطولة دوري السوبر الأوروبي.

 

ونشر نادي مانشستر يونايتد بيانًا جاء فيه:"مانشستر يونايتد لن يشارك في دوري السوبر الأوروبي.

 

لقد استمعنا بعناية لرد فعل معجبينا وحكومة المملكة المتحدة وأصحاب المصلحة الرئيسيين الآخرين.

 

لا نزال ملتزمين بالعمل مع الآخرين في جميع أنحاء مجتمع كرة القدم للتوصل إلى حلول مستدامة للتحديات طويلة المدى التي تواجه اللعبة."

 

نادي ارسنال أعقب مانشستر يونايتد ببيان جاء فيه:"لقد أظهرت لنا الأيام القليلة الماضية مرة أخرى عمق الشعور الذي يشعر به مشجعونا في جميع أنحاء العالم لهذا النادي الرائع واللعبة التي نحبها.

 

نتيجة للاستماع إليكم وإلى مجتمع كرة القدم الأوسع خلال الأيام الأخيرة ، فإننا ننسحب من الدوري الممتاز المقترح. لقد ارتكبنا خطأ ونعتذر عنه."

 

كما أعلن توتنهام هوتسبير انسحابه في بيان رسمي نشره عبر موقعه الإلكتروني.

 

جدير بالذكر أن ليفربول ومانشستر سيتي أعلنا  انسحابهما من البطولة.

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