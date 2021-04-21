رئيس قطاع الإحصاءات السكانية يكشف بـ بالأرقام.. كيف تتوزع نفقات الأسرة المصرية



قال طاهر صالح رئيس قطاع الإحصاءات السكانية والتعدادات ، إننا لا نقوم برصد نفقات المصريين خلال شهر معين ولكننا نقوم برصد نفقاتهم خلال السنة الكاملة .

واضاف طاهر صالح خلال مداخلة هاتفية في برنامج " حضرة المواطن " المذاع علي قناه " الحدث اليوم " : أن الطبيعي أن تكاليف انفاق المصريين تتزايد خلال شهر رمضان لافتا أن سنة 2017 و2018 كان نسبة انفاق المصرين 35% علي المأكولات والمشروبات .

واوضح طاهر صالح ، أن هذه النسبة انخفضت إلي 31 % في سنة 2019و 2020 وهذا مؤشر جيد مؤكدا أننا نرصد جميع نفات المواطنين بمختلف أشكالها .