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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

إسكان النواب: اشتراطات البناء الجديدة تشكل وجها جديدا لمنظومة العمران في مصر

النائب أمين مسعود،
النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب

قال النائب ، أمين مسعود أمين سر لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، إن اشتراطات البناء الجديدة،  تشكل وجهًا جديدًا ، ومغايرًا لمنظومة العمران، مؤكدًا أن عوائد تطبيقها تصب في صالح المواطن المصري فى المقام الأول، حيث أنها تعمل على رفع المعاناة الكاهلة على عاتقه، والتسهيل منها، حتى لا يلجأ للبناء غير المرخص والعشوائي. 

 

 

وأشار " مسعود" فى تصريحات خاصة"  أنه سيتم اختيار مدينة أو حي من كل محافظة كنموذج للتطبيق وفقا لجاهزية الجهات الإدارية التى تطبق الاشتراطات، مشيرًا إلى أن التطبيق التجريبى للاشتراطات سيتم لمدة شهرين، حيث سيتم اخضاع التجربة لتقييم، ورصد أى عقبات أو مشكلات تواجه التطبيق على أرض الواقع، ومن ثم يتم التعامل معها ومعالجتها، من خلال إجراء تعديلات أخرى عليها. 

 

وعن مزايا منظومة اشتراطات البناء الجديدة، تابع أمين سر لجنة الإسكان حديثه قائلا: ستسهم فى وضع ضوابط مخصصة لضمان السلامة الإنشائية للمبنى،  وسرعة مواجهة البناء بدون ترخيص، والأبنية الموجودة خارج الأحوزة العمرانية، إلى جانب الإلتزام بأسس التصميم،  وشروط تنفيذ المباني والمنشآت بالأكواد المصرية، وحظر تغيير نشاط الوحدات السكنية لغير الإستخدام السكنى.

 

 

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