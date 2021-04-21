تحققت العدالة.. أوباما وزوجته يصدران بيانًا بشأن الحكم على قاتل جورج فلويد

علق الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، وزوجته ميشيل على قرار القضاء الأمريكي بإدانة الضابط، ديريك تشوفين، المتهم الرئيسي بقتل المواطن الأمريكي ذي الأصول الأفريقية، جورج فلويد.

وقال الزوجان في بيان مشترك، إن هيئة المحلفين الأمريكية اتخذوا القرار الصحيح بإدانة تشوفين بتهمة القتل العمد من الدرجة الثانية، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأضاف البيان: "على مدار عام تقريبًا ترددت أصداء وفاة جورج فلويد تحت ركبة ضابط شرطة في جميع أنحاء العالم، ولكن السؤال الأساسي كان هل ستتحقق العدالة؟".

وتابع: "في هذه الحالة على الأقل بات لدينا إجابة، لكن إذا كنا صادقين مع أنفسنا، فإننا نعلم أن العدالة الحقيقية تتعلق بأكثر من حكم واحد في محكمة واحدة".

ودعا البيان الصادر عن أوباما وزوجته إلى إصلاحات ملموسة في عمل الشرطة والقضاء على التحيز العنصري في نظام العدالة الجنائية بالولايات المتحدة.

وأجرى الرئيس الأمريكي، جو بايدن اتصالات هاتفيا بعائلة جورج فلويد في وقت لاحق ، وقال نيابة عن نفسه وعن نائبة الرئيس كامالا هاريس: "نحن جميعا مرتاحون للغاية."

وأدين شوفين بتهمتي قتل وأخرى بالقتل غير العمد في وفاة فلويد، وهي قضية أثارت انتفاضة وطنية ضد العنصرية العرقية والشرطة في الولايات المتحدة.

وقال بايدن إنه يأمل في أن يعطي الحكم زخما لجهود إصلاح جهاز الشرطة في الكونجرس.