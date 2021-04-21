وحشتكم قد إيه .. أسما شريف منير تشارك متابعيها بـ إطلالة جديدة

نشرت المذيعة اسما شريف منير صورة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى “انستجرام”.

وعلقت اسما قائلا " وحشتوني اوي اوي بجد.. وحشتكم؟ طب قد ايه؟ ".



وأعلنت أسما شريف منير بشكل رسمى انفصالها عن الفنان محمود حجازى عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

وقالت أسما شريف منير: "يا ريت بعد إذنكم تحترموا خصوصية الموقف من غير شائعات ولا اجتهادات ولا أسئلة محصلش نصيب بكل احترام ونقطة".

وأضافت: "ربنا يكرمنا إحنا الاثنين.. بس كده مفيش أى تفاصيل تانية للصحفيين بعد إذنكم .. إحنا كان فى بينا عشرة وعيش وملح فأكيد مش هنتكلم عن تفاصيل بيتنا".