مستشار رئيس مجلس النواب الليبي يكشف مخرجات اجتماع اليوم ..فيديو

قال فتحي الصريمي مستشار رئيس مجلس النواب الليبي ، إن اجتماع اليوم كان اجتماع كبير جدا وموسع من رئاسة الوزارة الليبية ورئاسة الوزارة المصرية بالإضافة إلي تواجد عدد كبير من الوزراء بين البلدين مؤكدا أن مبادرة الحكومة المصرية مبادرة طيبة .

واضاف فتحي الصريمي خلال مداخلة هاتفية في برنامج حضرة المواطن المذاع علي قناه الحدث اليوم ، أن الان اصبح هناك توحد ليبي من قبل الأطراف اللبيبة والمؤسسات الليبية وهذا كان بناء علي انعقاد مبادرة القاهرة برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي .



واوضح فتحي الصريمي ، أن اجتماع الحكومتين اليوم في طرابلس كان من اجل التعاون المشترك في عدة قطاعات ومجالات وتم الاتفاق علي تدشين السفارة المصرية والقنصلية في بني غازي .