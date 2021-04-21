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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مستشار رئيس مجلس النواب الليبي يكشف مخرجات اجتماع اليوم ..فيديو

الحكومتين
الحكومتين

قال فتحي الصريمي مستشار رئيس مجلس النواب الليبي ، إن اجتماع اليوم كان اجتماع كبير جدا وموسع من رئاسة الوزارة الليبية ورئاسة الوزارة المصرية بالإضافة إلي تواجد عدد كبير من الوزراء بين البلدين مؤكدا أن مبادرة الحكومة المصرية مبادرة طيبة .
واضاف فتحي الصريمي خلال مداخلة هاتفية في برنامج حضرة المواطن المذاع علي قناه الحدث اليوم ، أن الان اصبح هناك توحد ليبي من قبل الأطراف اللبيبة والمؤسسات الليبية وهذا كان بناء علي انعقاد مبادرة القاهرة برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي .


واوضح فتحي الصريمي ، أن اجتماع الحكومتين اليوم في طرابلس كان من اجل التعاون المشترك في عدة قطاعات ومجالات  وتم الاتفاق علي تدشين السفارة المصرية والقنصلية في بني غازي .

الحكومة المصرية السفارة المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس النواب التعاون المشترك مجلس النواب الليبي الحكومة

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