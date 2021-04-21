ضياء السيد يكشف أسباب هزيمة سيراميكا كليوباترا أمام المقاصة

قال ضياء السيد، نجم الأهلي السابق، إن سيراميكا كليوباترا صادف سوء توفيق كبيرا أمام مصر المقاصة في المباراة التي جمعت بينهما مساء الثلاثاء بكأس مصر.



وأضاف السيد ، خلال برنامج «الماتش» الذى يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، :" كان هناك سوء توفيق لفريق سيراميكا كليوباترا ".



وتابع :" هدف المقاصة الأول يتحمل مسئوليته عامر عامر، الذي تعامل مع الركلة الثابتة للمقاصة باستهتار، كما يتحمل الخط الهجومي للفريق مسئولية الهزيمة نظرا للفرص الكثيرة التي أهدروها".



وأكمل:" كوابينا أهدر 3 فرص مؤكدة للتسجيل، واللاعب بعيد عن مستواه في الفترة الأخيرة، ونفس الحال ينطبق على أحمد ياسر ريان ،الذي أضاع عدة فرص في اللقاء".



وواصل:" أبارك لعظيمة مدرب المقاصة، على المستوى الذي قدمه فريقه أمام سيراميكا كليوباترا، الفريق الفيومي يسير بشكل جيد منذ قدوم عظيمة".