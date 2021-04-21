الولد مات من التعذيب .. مصدر أمني يكشف حقيقة وفاة طفل على يد والده

نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله على إحدى الصفحات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" متضمناً مقطع فيديو يظهر خلاله أحد الأشخاص يٌحَمِل الشرطة مسئولية مصرع طفل على يد والده .

وأكد المصدر أن ما تم تداوله فى هذا الشأن عارٍ تماماً من الصحة جملةً وتفصيلاً وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى ورود بلاغ لمركز شرطة الإسماعيلية بوصول أحد الأطفال مقيم بدائرة المركز "جثة هامدة" لأحد المستشفيات بالإسماعيلية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية لمحل البلاغ وبالفحص وسؤال الشهود تبين أن والد الطفل "المتوفى" (سبق اتهامه فى عدد من القضايا من بينها "مخدرات – ضرب – سلاح أبيض" .. وهو مقيم بدائرة القسم) دائم التعدى على نجله المذكور بالضرب والتعذيب بالكهرباء وإحداث ما به من إصابات مما تسبب فى وفاته .

تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة وأضاف أنه كان تحت تأثير تعاطى المواد المخدرة .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله وعرضه على النيابة العامة.