طارق شوقي: وزارة التربية والتعليم في ليبيا مهتمة بنقل تجربة مصر خلال فترة كورونا.. فيديو

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، إنني اجتمعت مع وزير التربية والتعليم الليبي وهذا لاهتمامهم بمعرفة التجربة التعليمية التي تمت في مصر اثناء انتشار جائحة كورونا .

وأضاف طارق شوقي في تصريحاته لقناة اكسترا نيوز ، أن وزير التعليم الليبي يريد نقل خبرة المنصات الإلكترونية وكيفية تدريب المعلمين، لافتا الى أن أعداد الطلاب في ليبيا اقل من مصر بكثير .



والتقى الدكتور مصطفى مدبولي، خلال زيارته لليبيا، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، لمناقشة عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام والتعاون المشترك بين البلدين.

وتم عقد جلسة المباحثات الموسعة بين الجانبين المصري والليبي، بالعاصمة الليبية طرابلس، مع عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية.





وجدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الترحيب بالدكتور مصطفى مدبولي ومرافقيه، معربا عن تطلعه إلى أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدا من التقارب بين الشعبين، مؤكدا على الدور الكبير الذي تقوم به مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في هذه المرحلة، في المنطقة والقارة الإفريقية.





ومن جانبه، عبر الدكتور مصطفى مدبولي عن بالغ شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة الذي شهده والوفد الوزاري المرافق، مؤكدا أنه ليس غريبا على الشعب الليبي الشقيق، الذي تربطنا به علاقات قوية ممتدة، معربا عن أمله في مزيد من التقارب في الفترة المقبلة.