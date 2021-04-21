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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بيريز ورط نفسه وفريقه ..حفيظ دراجي يعلق على انسحاب الأندية الانجليزية من بطولة السوبر الأوروبي

صدى البلد

علق حفيظ دراجي معلق كرة القدم على  تراجع الأندية الانجليزية وانسحابها من تأسيس بطولة السوبر الأوروبي. 
 

‬‏وكتب حفيظ دراجي عبر حسابة بإنستجرام قائلا "‪يبدو أن فلورونتينو بيريز ورط نفسه وفريقه ومن معه عندما اعتقد بأنه أكبر من كل الهيئات الكروية والسياسية، ومن إرادة العشاق والجماهير التي رفضت مشروعه ليسقط في الماء

وأكدت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، أن نادي تشيلسي الإنجليزي قرر الانسحاب من المشاركة في بطولة دوري السوبر الأوروبي.

 

شبكة “ سكاي سبورتس” أكدت أن نادي تشيلسي يجهز بيان انسحابه من البطولة، بعد توصله لقرار عدم المشاركة في البطولة.

وتأتي تلك التقارير بعد تجمهر العشرات من جمهور نادي تشيلسي أمام مقر النادي، رفضًا لقرار المشاركة في بطولة دوري السوبر الأوروبي، قبل المباراة التي ستجمعهم ببرايتون في الدوري الإنجليزي.

وعقب علم الجمهور المحتج بأنباء انسحاب فريقهم، عمتهم فرحة عارمة بعد الاستجابة لمطالبهم من قبل ناديهم.

وكان تشيلسي الإنجليزي قد أعلن رفقة 11 ناديًا أوروبية من كبار الفرق في القارة، إطلاق بطولة دوري السوبر الأوروبي، لتكون بدًلًا لبطولة دوري أبطال أوروبا.

 

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