وزير الاتصالات: وقعنا مع ليبيا عدة اتفاقيات للتعاون في شتى محاور الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.. فيديو

قال عمرو طلعت وزير الاتصالات ، إنه تم توقيع 3 اتفاقيات للتعاون بين الجانبين المصري والليبي في شتي مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومنها اتفاقيتان في مجال البنية التحتية التكنولوجية .

وأضاف عمرو طلعت في تصريحاته لقناة اكسترا نيوز ، أن هذه الاتفاقات لإنشاء بنيته تحتية تكنولوجية في ليبيا جاء معها أيضا اتفاقية في بناء الكوادر وتدريبها علي التعامل مع التكنولوجيا الحديثة .



والتقى الدكتور مصطفي مدبولي، خلال الزيارة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، لمناقشة عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام والتعاون المشترك بين البلدين.

وتم عقد جلسة المباحثات الموسعة بين الجانبين المصرى والليبى، بالعاصمة الليبية طرابلس، مع عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية.





وجدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الترحيب بالدكتور مصطفى مدبولي ومرافقيه، معربا عن تطلعه إلى أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدا من التقارب بين الشعبين، مؤكدا على الدور الكبير الذي تقوم به مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في هذه المرحلة، في المنطقة والقارة الإفريقية.





ومن جانبه، عبر الدكتور مصطفى مدبولي عن بالغ شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة الذي شهده والوفد الوزاري المرافق، مؤكدا أنه ليس غريبا على الشعب الليبي الشقيق، الذي تربطنا به علاقات قوية ممتدة، معربا عن أمله في مزيد من التقارب في الفترة المقبلة.