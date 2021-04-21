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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شاهد.. رد فعل عائلة جورج فلويد بعد قرار إدانة قاتله

عائلة جورج فلويد
عائلة جورج فلويد

نشرت شبكة “إيه.بي.سي.نيوز” الأمريكية، اليوم الأربعاء، فيديو لردة فعل عائلة المواطن الأمريكي من أصول إفريقية جورج فلويد، بعد صدور الحكم بحق قاتله الشرطي ديريك شوفين وإيجاده مذنبا بتهمة القتل.

ويظهر في الفيديو عدد من أفراد عائلة فلويد الذي قتل يوم 25 مايو 2020 بعد أن جثا شوفين على رقبته أثناء اعتقاله، وهم يقفزون فرحا بالحكم ويقولون "نعم! نعم!" في إشارة إلى موافقتهم على القرار الذي اتخذته هيئة المحلفين بالإجماع بعد حوالي 10 ساعات من المداولات و3 أسابيع من الاستماع إلى شهادات الشهود.

أما محامي العائلة بن كرامب فنشر فيديو عبر "تويتر" قال فيه: "اليوم تم صنع التاريخ.. التضحية والدماء جعل هذه اللحظة ممكنة، لكن لا يزال لدينا عمل يجب القيام به حتى نتمكن من تحقيق العدالة لجميع إخوتنا وأخواتنا".

والعقوبة الناتجة عن قرار هيئة المحلفين بإدانة دريك شوفين في الدرجات الثلاث التي أدين بها طبقا لقانون ولاية مينسوتا هي: الحد الأقصى لعقوبة القتل العمد من الدرجة الثانية هي السجن لمدة لا تزيد عن 40 سنة، العقوبة القصوى للقتل من الدرجة الثالثة السجن لمدة لا تزيد عن 25 سنة، أما الحد الأقصى لعقوبة القتل الخطأ من الدرجة الثانية هو 10 سنوات و / أو غرامة 20000 دولار.

مقتل جورج فلويد الشرطي ديريك شوفين هيئة المحلفين عائلة المواطن الأمريكي أعداء الولايات المتحدة

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