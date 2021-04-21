وزير الطيران المدني: سنقدم كافة الدعم للجانب الليبي في عودة الطيران التدريب لكافة العاملين..فيديو

قال محمد منار عنبه وزير الطيران المدني ، إن الحكومة المصرية ستقوم بتوجيه كافة الدعم إلي الحكومية الليبية مؤكدا أن الرحالات اللبيبة كانت تأتي إلي مطار برج العرب وطلبوا إن تصل الرحلات إلي مطار القاهرة الدولي ووافقنا .

وأضاف وزير الطيران المدني في تصريحاته إلي قناه اكسترا نيوز ، أننا سنقوم بتوجيه كافة الدعم الفني إلي الطيارين والفنيين الليبيين لتدريبهم علي قواعد الطيران الحديثة وقمنا بالاتفاق علي نقط الخروج والدخول للرحلات الملاحية .



والتقى الدكتور مصطفي مدبولي، خلال الزيارة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، لمناقشة عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام والتعاون المشترك بين البلدين.

وتم عقد جلسة المباحثات الموسعة بين الجانبين المصرى والليبى، بالعاصمة الليبية طرابلس، مع عبد الحميد دبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية.



وجدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الترحيب بالدكتور مصطفى مدبولي ومرافقيه، معربا عن تطلعه إلى أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدا من التقارب بين الشعبين، مؤكدا على الدور الكبير الذي تقوم به مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في هذه المرحلة، في المنطقة والقارة الإفريقية.



ومن جانبه، عبر الدكتور مصطفى مدبولي عن بالغ شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة الذي شهده والوفد الوزاري المرافق، مؤكدا أنه ليس غريبا على الشعب الليبي الشقيق، الذي تربطنا به علاقات قوية ممتدة، معربا عن أمله في مزيد من التقارب في الفترة المقبلة.