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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل بين السما والأرض الحلقة 8.. هاني سلامة يفشل في الخروج من الأسانسير

صدى البلد

انطلقت الحلقة الثامنة من مسلسل بين السماء والأرض، بمحاولة هاني سلامة الخروج من الأسانسير عن طريق كسر السقف ولكن المحاولة فشلت، وبعدها عادت الأحداث “فلاش باك” لتكشف ترابط الأبطال مع بعضهم قبل أن يتواجدوا سويا في الأسانسير، وبعدها يعود العمل، ونورهان محبوسة في الأسانسير وعلى وشك الولادة.

القصة

العمل مأخوذ عن قصة للروائي الكبير نجيب محفوظ، وتدور أحداث المسلسل حول يوم واحد لمجموعة من الأشخاص داخل المصعد الكهربائى، لكل واحد منهم حكاية مختلفة ويحدث لهم العديد من المواقف التى تجمع بين الكوميديا

الأبطال

مسلسل "بين السما والأرض" سيعرض في رمضان المقبل وهو مكون من 15 حلقة، قصة نجيب محفوظ، سيناريو وحوار إسلام حافظ، إخراج محمد العدل، يشارك في بطولته هاني سلامة، درة، أحمد بدير، أحمد رزق، نجلاء بدر، يسرا اللوزي، محمود الليثي، أحمد السلكاوي وندى موسى.

البرومو وبوستر المسلسل

نشر المخرج ماندو العدل البوستر الرسمى لمسلسل "بين السماء والأرض”"عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وعلق عليها: "التجربة الأصعب في حياتي المهنية وكانت هتبقى صعبة جدا على أي مخرج".

 

وتابع ماندو العدل: "المسلسل ده تعبت فيه جدا جدا، وعندي أمل بإذن الله إنه يعجب الناس، كل التحية للعظماء الراحلين صناع الفيلم".
 

كما طرح المنتج تامر مرسي، البرومو الرسمي للعمل، عبر صفحته على “فيس بوك”، وتخطى الـ50 ألف مشاهدة.

المشاهد الأولى وخطأ في العمل

اللافت في البرومو الأول للمسلسل، هو خطأ فادح وقع فيه صناع العمل المأخوذ عن قصة الأديب العالمي نجيب محفوظ، التي كتبها للسينما كل من «السيد بدير وصلاح أبو سيف»، وأخرجه الأخير، بالفيلم السينمائي الشهير المعروض في أواخر خمسينيات القرن الماضي.
 

وتمثل الخطأ الفادح للمسلسل الذي يتناول هذه القصة مجددا، في عمل درامي مستجد في الألفية الجديدة، بأن أشار صناعه في البرومو الأول، إلى أنه مأخوذ عن (رواية)، وليس قصة للأديب العالمي نجيب محفوظ.

قنوات العرض

يعرض المسلسل على قناة on.

سبب عرض المسلسل من 15 حلقة

تلقى بطل العمل هاني سلامة، سؤالا عبر أحد منشوراته على “إنستجرام”، حول سبب عرض المسلسل في 15 حلقة فقط، ليجيب: "إن شاء الله متكونش قليلة، إيقاع أسرع وملل أقل، 15 حلقة مناسب جدا لقصة المسلسل، وزي ما قولت قبل كده ده توبها، إن شاء الله المسلسل يعجبكم".

التواصل الاجتماعي محمود الليثي نجيب محفوظ تامر مرسي يسرا اللوزي مسلسل بين السما والارض بين السما والأرض

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