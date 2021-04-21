نائب بـ مجلس الشيوخ يوضح الهدف من اشتراطات البناء الجديدة

قال النائب أحمد دياب عضو مجلس الشيوخ، إن اشتراطات البناء الجديدة ، تضمن الإلتزام بأسس التصميم، ومراعاة شروط تنفيذ المبانى والمنشآت بالأكواد المصرية، لافتا إلى أن منظومة البناء الجديدة لن تسمح بتغيير نشاط الوحدات السكنية فى غير الأنشطة المخصصة لها.

وأكد"دياب" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن منظومة البناء الجديدة ستسهم فى تفعيل الشباك الواحد، سواء من حيث الشروط نفسها، أو من حيث طريقة استصدار منظومة تراخيص البناء الجديدة ، مشيرا إلى أن القيادة السياسية منذ توليها شئون البلاد، وهي تعمل بكل جدية لإعادة الوجه الحضاري لمنظومة البناء في مصر.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن عودة منظومة البناء بضوابط وأسس معينة ، سيسهم في عودة الحركة البنائية مرة أخرى بعد انقطاع دام لشهور، الأمر الذي من شأنه أن يشجع المواطنين على الالتزام بالأسس، والمعايير المحددة التى أقرتها الحكومة.