رشوان توفيق : لا توجد أدوار تُكتب للممثلين الكبار في المسلسلات حاليا

قال الفنان رشوان توفيق، إنه لا يوجد أحد فى الوقت الحالى يكتب أدوارا تليق بمستوى الممثلين الكبار.



وأضاف "توفيق "خلال لقائه مع الإعلامى" أسامة كمال" فى برنامج" ٩٠ دقيقة "المذاع على قناة "المحور "، أنه رفض السفر إلى لبنان للقيام بدور عرض عليه ، مؤكدا أنه يشعر بالرضا تجاه ما قام به من عدة أعمال فى السنوات الماضية تذاع حتى الآن فى الكثير من القنوات.



وأوضح أن كل الأدوار التى قام بها حتى وإن كانت خمس حلقات فقط كان يأخذ الاسكريبت قبل العمل ليقرأه جيدا ، و ذكر أيضا أنه لم يأخذ أجرا مثلما يأخذ الممثلون الحاليون .



وأشار الى أنه فى رمضان الماضى تلقى اتصالا هاتفيا من أحد الأشخاص الذى قام بعرض دور عليه سوف يذاع أول يوم من رمضان و لم يحضر له ورقا، متابعا : "أن الأشخاص لم يعلموا ان الممثلين الكبار يعيشون للفن".