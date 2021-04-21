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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أحمد مكي يتصدر تويتر بعد الحلقة الثامنة من مسلسل الاختيار

صدى البلد

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #احمد_مكي بعد عرض الحلقة الثامنة من مسلسل الاختيار 
 

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :

https://twitter.com/rafat_basant/status/1384517487291740162?s=19

https://twitter.com/rafat_basant/status/1384517487291740162?s=19

 


الاختيار 2 واحد من أهم مسلسلات رمضان 2021، ويدور العمل الفني حول بطولة جديدة من بطولات رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يضحون بالغالى والنفيس من أجل الحفاظ على الوطن.

ويعرض المسلسل على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسى، ومن المتوقع أن يقدم عملا ضخما للغاية في ظل وجود نجمين كبيرين بحجم كريم عبد العزيز وأحمد مكى.
 

مسلسل "الاختيار 2" بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي وبشرى، إياد نصار، إنجي المقدم، الراحل هادي الجيار، وأسماء أبو اليزيد، وسلوى عثمان  وكوكبة من النجوم، وهو سيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وتم عرض الجزء الأول منه العام الماضى وحقق نجاحًا كبيرا.

القوات المسلحة احمد مكي مسلسلات رمضان 2021 مسلسل الاختيار 2 مسلسلات رمضان مسلسلات رمضان 202 مسلسل الاختيار القوات المسلحة والشرطة

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