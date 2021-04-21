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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أصبت بكورونا 3 مرات .. أسامة منير يكشف تفاصيل معاناته مع الفيروس

الإعلامي أسامة منير
الإعلامي أسامة منير

قال الإعلامي أسامة منير، إن إصابته بفيروس كورونا للمرة الثالثة، كانت غير متوقعة، وطمأن الجمهور قائلاً: "أنا كويس الحمد لله المرة دي عن المرتين اللي قبل كده" .

وحذر أسامة منير في مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء دي إم سي" المُذاع على فضائية "إكسترا"، المواطنين من الإصابة بالفيروس وأعراضه، قائلاً: "الموضوع مش لطيف، وتكسيرة جسم غير طبيعية، وآلام مبرحة في الجسم، وسخونية".

وأشار الإعلامي، إلى أن الأعراض اختلفت خلال الـ 3 مرات، حيث إنه في المرة الأولى أصيب بكورونا في شهر فبراير من عام 2020 ، وكانت في الجهاز الهضمي " المعدة " ، وكان يُصاحبها تكسير في الجسم ، وسخونية ، مضيفاً أنها استمرت 10 أيام ، قائلاً : بس كانت متعبة جداً .

وتابع أسامة منير ، أن في المرة الثانية ، أصيب بكورونا في شهر سبتمبر من عام 2020 ، في الجهاز الهضمي أيضاً " المعدة " ، ولكن أدت إلى إصابتي بإرتجاع في المريق ، وإلتهابات في القولون ، معقباً : "بهدلتني وبهدات معدتي وكانت جامدة جداً عن المرة الأولى " .

وأكمل ، أن المرة الثالثة التي بدأت معه منذ يومين، كانت الأعراض تنحصر بين تكسير الجسم ، وسخونية عالية ، قائلاً : " سخونية مش عايزة تنزل " .

ونوه أسامة منير أنه في المرة الأولى اعتقد أنها نزلة معوية وليست كورونا حتى أُثبت أنه كورونا ، وفي المرة الثانية كانت تحاليل الدم تُظهر الإصابة ، بينما الماسحة لم تُظهر، مضيفاً أن المرة الثالثة الحالية، الماسحة تُظهر الإصابة ، بينما التحاليل لم تُظهر .

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