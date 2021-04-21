أسمدة كيماوية ومواد غذائية فاسدة.. تموين سوهاج ُتدشن حملات لضبط الأسواق

دشّنت وحدة التموين بمديرية أمن سوهاج بالتعاون مع مديرية التموين تحت إدارة المهندس محمد إبراهيم، وكيل الوزارة بالمحافظة، حملات تموينية على الأسواق، لضبط المُخالفين والخارجين عن القانون، وضبط أسعار السلع لتخفيف من أعلى عاتق المواطنين بقرى ونجوع ومراكز الإقليم.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط كل من: محمد. م. م - 42 عامًا - صاحب مخزن أسمدة - ويقيم دائرة مركز جهينة"؛ لإدارته مخزن دون ترخيص وحيازة أسمدة كيماوية خاصة بوزارة الزراعة محظور تداولها بقصد بيعها بالسوق السوداء لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة، وتم ضبط 48 طن أسمدة كيماوية.

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وعبد اللاه. م. ع - 55 عامًا - صاحب مخزن ومركز تعبئة مواد غذائية - ويقيم دائرة مركز أخميم"؛ لحيازته سلع مجهولة المصدر دون فواتير، وتم ضبط 24 طن ردة و12 طناً و500 كجم أرز و3 أطنان عدس بإجمالي وزن 39 طنًا و500 كجم.

حُررت المحاضر اللازمة لكل واقعة على حدة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.