وزيرة الصحة : قرار خلال ساعات بمعاملة الليبيين معاملة المصريين بالمستشفيات.. فيديو

قالت هالة زايد وزيرة الصحة ، إننا قمنا بتوقيع اتفاقية بين وزارة الصحة المصرية والليبية وقمنا بتنفيذها بالفعل منذ الأسبوع الماضي، وقمنا بإرسال 30 طناً من الأدوية والمستلزمات الخاصة بفيروس كورونا وطائرة رئيس الوزراء اليوم كانت مصاحبة معه 5 أطنان من أدوية فيروس كورونا.

وأضافت هالة زايد خلال تصريحات لها لقناة اكسترا نيوز ، أن قرار معاملة الليبيين معاملة المصريين بالمستشفيات المصرية سيصدر غدا ونقوم بإرسال أطباء وأطقم طبية للعمل علي إعادة تأهيل وهيكلة وزارة الصحة الليبية وإنشاء هيئات علي غرار هيئات التأمين الصحي الجديدة بمصر .

والتقى الدكتور مصطفي مدبولي، خلال الزيارة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، لمناقشة عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام والتعاون المشترك بين البلدين.

وتم عقد جلسة المباحثات الموسعة بين الجانبين المصرى والليبى، بالعاصمة الليبية طرابلس، مع عبد الحميد دبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية.



وجدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الترحيب بالدكتور مصطفى مدبولي ومرافقيه، معربا عن تطلعه إلى أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدا من التقارب بين الشعبين، مؤكدا على الدور الكبير الذي تقوم به مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في هذه المرحلة، في المنطقة والقارة الأفريقية.



ومن جانبه، عبر الدكتور مصطفى مدبولي عن بالغ شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة الذي شهده والوفد الوزاري المرافق، مؤكدًا أنه ليس غريبا على الشعب الليبي الشقيق، الذي تربطنا به علاقات قوية ممتدة، معربا عن أمله في مزيد من التقارب في الفترة المقبلة.