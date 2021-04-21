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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ملوك الجدعنة الحلقة 9.. "سفينة" و"سرية" في قبضة زاهي العتال

مسلسل ملوك الجدعنة
مسلسل ملوك الجدعنة

وقع “سفينة” و"سرية" في قبضة زاهي العتال؛ بعد ذهابهما إلى مخبأه السري الذي يحتفظ فيه بالسلاح والمخدرات، في الحلقة 9 من مسلسل ملوك الجدعنة، وحرق سيارتهما، وهددهما بالقتل؛ بعدما لفَّق لهما من قبل، قضية “محاولة قتل عم حكم”. 

الحلقة 9 من ملوك الجدعنة

اتهم زاهي العتال “سفينة” و"سرية"، بتسريبهما لفيديوهات ابنه “سيف” مع الفتيات، والتي انتشرت على السوشيال ميديا، وتسببت في محاولة ابنه الانتحار؛ نتيجة جرعة مخدرات زائدة.
 

"احنا ملوك الجدعنة والقلب الميت".. كانت هذه مقولة “سفينة” و"سرية" لـ"زاهي العتال"، أثناء حديثهما معه قبل تنفيذ خطته لقتلهما، ونهاية الحلقة، التي شهدت أحداثا مثيرة.
 

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ملوك الجدعنة الحلقة 8..  خطوبة سرية وفاتن.. وزاهي العتال في أزمة

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وشارك عنتر البلطجي، زاهي العتال، خطته للتخلص من “سفينة” و"سرية"؛ بعدما خطب الأخير “فاتن حرفوش” وحَرَمَ عنتر منها في اللحظة الأخير، في الحلقة 8 من مسلسل ملوك الجدعنة.

 

ملوك الجدعنة بطولة “مصطفى شعبان، عمرو سعد، رانيا يوسف، ياسمين رئيس، دلال عبد العزيز، عمرو عبد الجليل، أحمد صفوت”، ومن إخراج أحمد خالد موسى. 

ملوك الجدعنة سفينةوسرية مصطفى شعبان عمرو سعد ياسمين رئيس سفينة وسرية

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