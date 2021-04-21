دمار الشباب .. ضبط تشكيل عصابي تخصص في الإتجار بالمواد المُخدرة بسوهاج

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة جرجا جنوبي محافظة سوهاج، من ضبط تشكيل عصابي تكون من شخصين، تخصص في الاتجار بالمواد المُخدرة، متخذين من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة جرجا يفيد بورود معلومات لضباط مباحث المركز مفادها بتكوين كل من:"عرفه. م. ف. ا - 43 سنه - سائق - والمطلوب التنفيذ عليه في قضية سلاح دون ترخيص، وعزام. ا. ع. ا - 29 سنة - حاصل على دبلوم تجارة - ويقيمان دائرة مركز البلينا والسابق اتهامه في 3 قضايا ما بين مشاجرة، ضرب، سلاح دون ترخيص، تشكيلاً عصابيًا تخصص بالإتجار في المواد المُخدرة يتزعمه الأول بمساعدة الثاني متخذين من دائرة المركز والمراكز المجاورة مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

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وعقب استصدار إذن النيابة العامة تم ضبط المذكورين حال ترددهما بدائرة مركز شرطة جرجا وبحوزتهم 34 تذكرة وكيس لمادة الشابو المُخدر يزنوا 150 جرامًا، وبندقية خرطوش عيار 12 طلقتان من ذات العيار، بحوزة الثاني، ومبلغ مالي 1150 جنيهًا، وسيارة ماركة بيجو تحمل لوحات أرقام مُحددة، جار فحصها، وهاتفين محمول.

وبمواجهة المتهمين اعترفا بحيازتهما للمواد المُخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري لتأمين عمليات البيع والسيارة للتنقل بها والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهما من المُتعاطين.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.