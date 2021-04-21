نجمة الكوميديا العسل .. حمدي الميرغني يهنئ ويزو بعيد ميلادها

نشر الفنان حمدي الميرغني عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "انستجرام" صورة له بصحبة الفنانة دينا محسن الشهيرة بـ ويزو لتهنئتها بعيد ميلادها.



وعلق حمدي الميرغني علي الصورة قائلاً: "كل سنة وأنتي نجمة الكوميديا العسل يا ويزو يا طيبة ويارب تبقى سنة حلوة عليكي وعلي أسرتك" ونالت الصورة إعجاب الكثير من متابعيه.



وشاركت ويزو في عروض مسرح مصر بقيادة الفنان أشرف عبد الباقي وعدد من أصدقائه النجوم "علي ربيع، اوس اوس، محمد انور، حمدي الميرغني، مصطفى خاطر.



ويُعرض حاليا للنجمة ويزو مسرحية اللوكندة على مسرح نجيب الريحاني بوسط القاهرة ، وتستمر العروض بشكل دوري أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع.



مسرحية اللوكندة بطولة أشرف عبدالباقي وحمدي المرغني وويزو ودياب ومجموعة كبيرة من ألمع النجوم، وهي من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، وديكور محمود سامي، وفكرة إخراج أشرف عبدالباقي.