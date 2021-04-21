حُسنة مرت نميري .. مروة الأزلي تنشر صورة من مسلسل نسل الأغراب

نشرت الفنانة مروة الأزلي صورة جديدة من كواليس مسلسل نسل الأغراب ، الذي يُعرض حالياً في رمضان 2021.



وظهرت مروة الأزلي في الصورة التي نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" بالجلباب الصعيدي وعلقت "حُسنه مرت نميري مسلسل #نسل_الاغراب للنجمين #احمد_السقا #امير_كرارة تأليف وإخراج محمد_سامي انتاج # سينرجي علي قنوات #ontv"



مسلسل «نسل الأغراب» من بطولة كل من أحمد السقا وأمير كرارة، وأحمد مالك، وأحمد داش، ومي عمر، ونجلاء بدر، وسلوى عثمان، وعماد زيادة، وهدير عبدالناصر، وفردوس عبدالحميد، وأسماء أبواليزيد، وإدوارد، ومحمد جمعة، ومحمد مهران، ودياب، سيناريو وحوار وإخراج محمد سامي.

وينتمي مسلسسل «نسل الأغراب» إلى الدراما الصعيدية، حيث يُجسد أحمد السقا، دور شخص يُدعى «غفران الغريب»، بينما يظهر أمير كرارة، في دور شقيقه «عساف الغريب»، وتقع بينهما العديد من المشكلات بسبب النساء والغيرة الشديدة ويتصارعان سويًا ويحاول كل منهما الانتصار لنفسه ولو على حساب الآخر فضلًا عن أن كل منهما من أم مختلفة.