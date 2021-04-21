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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بعد إدانة ضابط أمريكي بقتله

حياة السود أهم.. قصة وفاة جورج فلويد تسبب مظاهرات حول العالم

من مظاهرات حياة السود
من مظاهرات حياة السود أهم

أُدين الضابط الأمريكي السابق، ديريك شوفين، بتهمة قتل جورج فلويد؛ بعد محاكمة استمرت لنحو عام، منذ وفاة جورج فلويد، في مايو 2020، بعدما أثارت وفاته الغضب حول العالم، وكانت سببا في اندلاع العديد من المظاهرات، تحت عنوان "حياة السود أهم".

 

سبب وفاة جورج فلويد

جاءت هذه المظاهرات؛ للمطالبة بحقوق ذوي البشرة السمراء، والمساواة بينهم وبين أصحاب البشرة البيضاء، مع التنديد بمقتل “فلويد” بطريقة مأساوية.

أما عن قصة وفاته؛ فكان الشاب، البالغ من العمر 46 عامًا، قد اشترى علبة سجائر من متجر صغير، في جنوب مينيابوليس، مساء يوم 25 مايو 2020، واعتقد مساعد في المتجر، أنه استخدم ورقة نقدية مزيفة بقيمة 20 دولارًا، فاتصل بالشرطة؛ بعد أن رفض “فلويد” إعادة السجائر.


وعندما وصلت الشرطة ، أمروا “فلويد” بالخروج من سيارته المتوقفة، وقيدوا يديه، تلا ذلك صراع؛ عندما حاول الضباط وضع “فلويد” في سيارة الشرطة الخاصة بهم، واستمر الصراع على الأرض، وظل عالقا أسفل أقدامهم، وضغط الضابط “ديريك شوفين”، بركبته، على مؤخرة عنق “فلويد” لأكثر من 9 دقائق.

 

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وأثناء تقييده، قال “فلويد” لأكثر من 20 مرة، إنه لا يستطيع التنفس، متوسلًا من الضابط، وهو يقول: "من فضلك، من فضلك، من فضلك"، وعندما وصلت سيارة الإسعاف، كان “فلويد” بلا حركة، حتى تم إعلان وفاته بعد حوالي ساعة.


تهم المحاكمة

وُجِّهَت 3 تهم للضابط الأمريكي السابق، منها “القتل غير العمد”؛ عندما يتسبب شخص ما، عن غير قصد، في وفاة شخص آخر، وجريمة “القتل من الدرجة الثانية”، ويمكن أن يكون الفعل الذي أدى إلى وفاة شخص ما  بشكل متعمد أو غير مقصود، وأقصى عقوبة لهذه التهمة، هي 40 سنة في السجن، والتهمة الثالثة “القتل من الدرجة الثالثة”؛ و تعني أن الفرد قد تصرف بطريقة عرَّضت شخصًا أو أكثر للخطر، وانتهت بالموت.

 

وجاءت السعادة العارمة بعد الحكم على الضابط؛ نظرا لأنه من النادر إدانة ضباط شرطة أمريكيين إذا تم توجيه أي تهم إليهم.

وبسبب حالات الوفاة التي وقعت على مدار العام السابق؛ يعد الحكم في هذه القضية؛ مؤشرا على كيفية تعامل النظام القانوني الأمريكي مع مثل هذه القضايا في المستقبل.

مظاهرات حياة السود أهم (1)
مظاهرات حياة السود أهم (1)
مظاهرات حياة السود أهم (2)
مظاهرات حياة السود أهم (2)
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حياة السود أهم.. قصة وفاة جورج فلويد تسبب مظاهرات حول العالم

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