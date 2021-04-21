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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بفستان أبيض.. غادة عبد الرازق تخطف الأنظار بإطلالة جديدة .. شاهد

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

نشرت الفنانة غادة عبد الرازق ؛ مجموعة من الصور عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة مميزة.


وظهرت غادة عبد الرازق ؛ بإطلالتها الجريئة والمثيرة التى تواكب عصر الموضة مرتدية فستان زفاف أبيض ذات قماش الدانيتل مكشوف الأكتاف والصدر والظهر وهو ما يبرز جمال ملامحها.


ووضعت بعض اللمسات البسيطة من مكياج العيون وأحمر الخدود وأحمر الشفاه باللون البينك وهو ما تناسب مع إطلالتها الأنيقة الجريئة.


وتشارك النجمة غادة عبد الرازق في دراما رمضان بمسلسل "لحم غزال" بطولة شريف سلامة، خالد كمال، أحمد خليل، مي سليم، وفاء عامر، محمد عادل، عارفة عبد الرسول، ومن تأليف إياد عبد المجيد.


ويعد مسلسل “لحم غزال” ثانى عمل يجمع الفنانة غادة عبد الرازق بزوجها مدير التصوير"هيثم زنيتا" بعد مشاركتهم العام الماضى من خلال مسلسل “سلطانة المعز” .

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