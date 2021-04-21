قبل عودته لميجان.. هل وجود الأمير هاري في بريطانيا يلم شمل العائلة المالكة

لفت الأمير هاري الأنظار إليه، بعد انتقاله من الولايات المتحدة إلى المملكة المتحدة لحضور جنازة جده الراحل الأمير فيليب الذي توفي عن عمر يناهز 99 عاما، وبعد انتهاء المراسم الملكية للجنازة، كثرت الأسئلة عن موقفه من البقاء في المملكة المتحدة أو موعد العودة.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، كشف مصدر مقرب من الأمير هاري أن دوق ساسكس لن يرى والده الامير تشارلز مرة أخرى قبل أن يعود إلى الولايات المتحدة ليكون مع زوجته الحامل وابنهما.

ويأتي ذلك بعد أن كشف أن الأمير تشارلز سار وتحدث مع الأمير هاري في قلعة وندسور بعد جنازة والده دوق إدنبرة، وقيل إنهم تشاركوا في جلسة عائلية، لكن منذ ذلك الحين توجه الأمير تشارلز إلى مكان إقامته في "لاندوفري"، ليقضي معه بعض الوقت بعد الجنازة.

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وسيعود هاري إلى الولايات المتحدة بعد الاحتفال بعيد ميلاد الملكة إليزابيث الـ 94، اليوم، ومن غير المرجح أن يلتقي هو والده مرة أخرى قبل عودته إلى ميجان، ومن غير المعروف ما إذا كان الأمير هاري سيرى شقيقه دوق كامبريدج، قبل عودته إلى ولاية كاليفورنيا حيث يعيش.

محاولة لم الشمل

وقبل جنازة الأمير فيليب، لم يكن الاخوان هاري وويليام، قد رأيا بعضهما البعض منذ لقاء عابر في خدمة "الكومنولث" في وستمنستر، العام الماضي، وكان قد تضرر ويليام من تعليقات أخيه خلال مقابلة مع أوبرا وينفري، عندما قال أن شقيقه ويليام ووالده بسبب الواجب الملكي.



وكذلك شعر الأمير تشارلز بالاستياء، بعدما ادعى هاري خلال مقابلته الأخيرة أنه شعر بخيبة أمل بسبب والده، وكان هذا التلميح إلى أن الأسرة كانت عنصرية، والعلاقات متوترة، فيما نفت مصادر لقاء ملكي في قلعة وندسور بين تشارلز وويليام وكيت قبل عودة هاري.



مما يعني عدم تفكير أسرته في محاولة حل الخلاف، ولا توجد طريقة لنهاية الأزمة أو اتخاذ خطوة أولى للم الشمل مرة أخرى، ويأتي ذلك وسط تكهنات عن موعد عودة هاري إلى لوس أنجلوس، بعد بقائه 9 أيام في المملكة المتحدة، ويُقال إن الأمير قد حجز رحلة عودة على متن الخطوط الجوية البريطانية، ولكن غير معروف متى.

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