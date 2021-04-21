بـ فستان مبهج .. ملك قورة تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

حرصت الفنانة ملك قورة، على مشاركة متابعيها جلسة تصوير جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" .



وظهرت ملك قورة، بإطلالة كاجوال تخطف الأنظار، مرتدية فستانا طويلا وجذابا باللون الأزرق مع البرتقالى الفاتح، ووضعت حقيبة على الخصر ليبرز رشاقتها وجمالها.

كما اعتمدت ملك قورة أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في الماكياج على الالوان التي تبرز جمال ظهورها.

يذكر أن أحدث مشاركات الفنانة ملك قورة في الدراما، مسلسل"نصيبي وقسمتك 3" في حكاية "مين طفى النور" بطولة سهر الصايغ وكريم قاسم وعدد من الفنانين ومن تأليف عمرو محمود ياسين ومن إخراج مصطفى فكري.

وشاركت بعد ذلك في العديد من المسلسلات كمسلسل "أريد حلًا" مع الفنانة ميمي جمال وندى بسيوني. وشاركت في العام 2007 في مسلسل "لحظات حرجة" وهو من إخراج شريف عرفة وبطولة الفنانة بشرى وعمرو واكد.

في السينما شاركت في فيلم "السبع خطايا" وشاركت في فيلم "آخر ديك في مصر" من بطولة محمد رمضان وإنتاج العام 2017.

وفي العام 2017 شاركت في مسلسل "خلصانة بشياكة" وهو من بطولة أحمد مكي، وشاركت في العام 2018 في مسلسل "أمر واقع" من بطولة كريم فهمي وريم مصطفى.