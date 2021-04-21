صالح جمعة وكهربا في أحدث ظهور لهما عبر انستجرام .. شاهد

نشر صالح جمعة لاعب سيراميكا كليوباترا ، صورة جديدة له رفقة محمود عبدالمنعم كهربا لاعب النادي الأهلي ، وذلك عبر حسابه علي "انستجرام".



وظهر صالح جمعة وكهربا بإطلالة كاجوال في أحدث ظهور لهما بأحد الأماكن العامة نالت إعجاب متابعيه.



ويلتقي المارد الأحمر مع نظيره سموحة عند التاسعة والنصف من مساء اليوم الأربعاء ضمن مؤجلات الأسبوع الحادى عشرة ببطولة الدوري الممتاز.



ويدخل الأهلي اللقاء في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة جمعهم من 12 مباراة بفارق 3 نقاط عن الزمالك المتصدر بـ 33 نقطة جمعهم من 15 مباراة، بينما يحتل سموحة المركز الثامن بفارق نقطة عن سيراميكا كليوباترا صاحب المركز السابع.