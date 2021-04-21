محمود فلفل : لم نحصل على مقدمات عقود الموسم الحالي ورواتبنا منذ 4 أشهر

أكد محمود خليل فلفل، حارس الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، أن جميع اللاعبين لم يحصلوا على مستحقاتهم منذ فترة طويلة.

وقال محمود خليل فلفل، في تصريحات ببرنامج "في الجول" الذي يقدمه الإعلامي أحمد جمال، عبر فضائية "الحدث اليوم”:"حتى الآن لم نحصل على مقدمات عقود الموسم الحالي، والذي انتهى بمواجهة الأهلي الأخيرة".

وأضاف: "لم نحصل أيضًا على رواتبنا من منذ 4 أشهر، ولنا مستحقات متأخرة من الموسم الماضي لم نحصل عليها حتى الآن".

وواصل: "نسعى بقدر الإمكان أن نفصل المشاكل المادية التي يعاني منها النادي، عن الملعب".