بإطلالة كلاسيك.. جورجينا صديقة رونالدو تخطف الأنظار في أحدث ظهور

شاركت جورجينا، صديقة كريستيانو رونالدو، لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي، صورة جديدة لها، وذلك عبر حسابها بتطبيق التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.



وظهرت جورجينا بإطلالة كلاسيكية، مرتدية “بليزر” أنيق باللون الأبيض، واعتمدت علي الماكياج الناعم، الذي يبرز جمالها، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها، وعلقت على الصورة: "السعادة هي أثمن شعور بالنسبة لي! هل توافق؟".

وتحرص جورجينا على مشاركة متابعيها الصور الجذابة التي تبرز جمالها، خاصة التي تظهر بها رفقة كريستيانو رونالدو.



كما تفضل عارضة الأزياء، جورجينا، اختيار الملابس الأنيقة التي تبرز جمالها ورشاقتها، وتميل إلى اختيار الألوان الغامقة.

وتميل عارضة الأزياء جورجينا إلى الظهور بجمالها الطبيعي من دون وضع المكياج بطريقة لافتة.