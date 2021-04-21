لوكا: "كنا بنلم فلوس البنزين لبعض لاعبي يد الزمالك"

بعض مسؤولي الزمالك كانوا يتمنون خسارة فريق اليد للدوري أمام الأهلي

قال محمد علاء “لوكا”، لاعب فريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، إن هناك بعض المسؤولين داخل النادي، ينتظرون “وقوع فريق اليد”.



وأوضح محمد علاء، في تصريحات ببرنامج "في الجول" الذي يقدمه الإعلامي أحمد جمال، عبر فضائية "الحدث اليوم": "بعض المسؤولين داخل الزمالك كانوا يتمنون خسارة فريق اليد بطولة الدوري"، مؤكدًا: "بعض المسؤولين كانوا ينتظرون وقوع فريق اليد".



وأضاف: "البعض يرغب في عدم نجاح منظومة كرة اليد بالزمالك، كنا بنسمع كلام داخل النادي، إننا مش هنكسب، وأكيد هنخسر".



وواصل: "مفيش أي مسؤول بالزمالك حاول يقعد معانا ويحل مشاكلنا المالية طوال الفترة الماضية".