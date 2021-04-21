ميرنا نور الدين تشارك متابعيها صورة لها من منزلها.. شاهد

شاركت الفنانة الشابة ميرنا نور الدين متابعيها صورة جديدة عبر "ستوري" حسابها بتطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت “ميرنا” مستلقيةً على أريكة داخل منزلها، وارتدت لهذه الإطلالة، تيشيرت أنيق باللون الأسود، مع تسريحة شعر جذابة، نالت إعجاب متابعيها.



يذكر أن آخر عمل شاركت فيه ميرنا نور الدين، هو الجزء الرابع من مسلسل "حكايات بنات" مع عدد من النجوم والنجمات، ومن بينهم “أسماء جلال، وهند عبد الحليم، وهاجر أحمد، ورمزي لينر، وأحمد كرارة، وحازم إيهاب” وغيرهم، والعمل من تأليف نهال سماحة وأحمد شوقي، وإخراج مصطفى أبوسيف.



كما شاركت ميرنا نور الدين، في مسلسل "نصيبي وقسمتك" الذى قدمت فيه شخصية شريهان، في حكاية "حبيبتي من تخون" مع طارق صبري، ضمن سلسلة حكايات المسلسل.



وخاضت ميرنا سباق الدراما الرمضاني 2019 من خلال مسلسل هوجان، تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج سينرجي.