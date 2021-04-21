لوكا: لاعبان من الزمالك باعا سيارتيهما بسبب الأزمة المالية

كشف محمد علاء "لوكا"، لاعب الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، عن معاناة اللاعبين؛ بسبب عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية.



وقال محمد علاء، في تصريحات ببرنامج "في الجول" الذي يقدمه الإعلامي أحمد جمال، عبر فضائية "الحدث اليوم": "بعض اللاعبين تأثروا من عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية في الفترة الماضية، خاصة أنهم ليس لهم مصدر رزق آخر غير كرة اليد".



وأضاف: "لاعبان في فريق اليد بالزمالك، باعا سيارتيهما؛ بسبب ارتباطهما بالتزامات مالية، وعدم حصولهما على مستحقاتهما المتأخرة من النادي".



وأوضح: "كنا بنلم من بعض فلوس عشان ندفع لبعض اللاعبين فلوس بنزين العربية، عشان يعرفوا يروحوا التمرين".

وواصل: "اللاعبون الكبار، وعلى رأسهم أحمد الأحمر ومحمد رمضان هتلر، هم من كانوا يقومون بجمع الفلوس لبعض اللاعبين؛ وذلك حتى يستطيع الفريق الفوز ببطولة الدوري".