أنا منهم.. "هتلر" يكشف رحيل 9 لاعبين عن كوماندوز يد الزمالك

كشف محمد رمضان هتلر، لاعب الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، عن رحيل 9 لاعبين عن الفريق؛ عقب مباريات كأس مصر.



وقال محمد رمضان هتلر، في تصريحات ببرنامج "في الجول" الذي يقدمه الإعلامي أحمد جمال، عبر فضائية "الحدث اليوم": "هناك 9 لاعبين في فريق اليد بالزمالك، تنتهي عقودهم في نهاية شهر أبريل الجاري، ولم يتحدث معهم أي مسؤول بشأن التجديد".



وأضاف: “أبرز اللاعبين الذين تنتهي عقودهم في نهاية الموسم، هم ”أحمد الأحمر، محمد رمضان هتلر، محمد علي، وسام نوار، مصطفى خليل، هشام السبكي، أحمد حسام، علي هشام"، مؤكدا أنهم يحق لهم التوقيع لأي نادٍ.