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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حقيقة وفاة خالد مقداد مؤسس قناة طيور الجنة

حقيقة وفاة خالد مقداد
حقيقة وفاة خالد مقداد مؤسس قناة طيور الجنة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، وعدد من الدول العربية، خبر وفاة خالد مقداد أبو الوليد، مالك ومؤسس شبكة قنوات طيور الجنة الفضائية، قبل أن يُكذِّب نجله تلك الشائعات.
 

ونشرت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، نبأ وفاة خالد مقداد، مؤسس طيور الجنة، بفيروس كورونا، وذلك بعدما نشر نجله المعتصم بالله، الشهير بـ"عصومي"، صورة له مع والده، أثناء وجوده على جهاز التنفس الاصطناعي، حيث بدا "المقداد" في حالة صحية صعبة.


وعقب انتشار شائعة وفاة مؤسس قناة طيور الجنة، نشر المعتصم، فيديو، أكد من خلاله، أن والده خالد مقداد، بصحة جيدة، موضحا أن كل ما ينشر من أخبار عن والده، لا أساس لها من الصحة.
 

وقال نجل خالد مقداد، إن الخبر الصحيح "سينشر مني أنا أو أخي وليد، عبر صفحة نجوم طيور الجنة، وكذا طيور الجنة".


وناشد المعتصم بالله، المتابعين، بالدعاء لوالده؛ بعد دخوله العناية المركزة، وتدهور حالته الصحية، على خلفية إصابته بفيروس كورونا.


يشار إلى أن خالد مقداد هو مؤسس ومدير قناة طيور الجنة، ولد في الكويت عام  1972، ويحمل الجنسية الأردنية.

 

فيما قالت عائلة مقداد في فلسطين، إنه يتماثل للشفاء، وفي تحسن مستمر، والأخبار التي تتحدث عن وفاته غير صحيحة، مطالبة النشطاء ووسائل الإعلام بالتحلي بالمصداقية، والتريث في نشر مثل هذه الأخبار، متمنية له السلامة والعافية من فيروس كورونا.

خالد مقداد
خالد مقداد
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