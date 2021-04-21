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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الشيوخ الأمريكي يصادق على تعيين ليزا موناكو نائبة لوزير العدل

الشيوخ الأمريكي يصدق
الشيوخ الأمريكي يصدق على تعيين ليزا موناكو نائبة لوزير العدل

صادق مجلس الشيوخ الأمريكي، بأغلبية ساحقة، على تعيين “ليزا موناكو” نائبة لوزير العدل، في موافقة على ترشيح الرئيس جو بايدن لاسمها.
 

ووافق مجلس الشيوخ الأمريكي، على تعيين “موناكو”، بأغلبية 98 صوتا، مقابل اعتراض 2، وفقا لوكالة "رويترز".


وتعد أكثر مهام “موناكو” إلحاحا؛ المساعدة في الإشراف على التحقيق الواسع في هجوم مجموعة مؤيدين للرئيس السابق دونالد ترامب، على مبنى الكونجرس الأمريكي يوم السادس من يناير الماضي.
 

ويواجه أكثر من 410 أشخاص، مجموعة اتهامات؛ لدورهم في أحداث الشغب، وتتراوح اتهاماتهم ما بين البسيطة والخطيرة، مثل “مهاجمة الشرطة، وعرقلة عمل الكونجرس، والتآمر لاقتحام المبنى”.
 

وبين القضايا الرئيسية الأخرى التي ستواجهها “موناكو”؛ الآثار المترتبة على حملة اختراق إلكتروني، قادها روس، واستهدفت برامج، طورتها مؤسسة “سولار ويندز” وطالت جهات حكومية، منها وزارات “الخزانة والعدل والتجارة”.


ومؤخرا، عملت “موناكو” في شركة “أوميلفيني آند مايرز للخدمات القانونية”، وقبل ذلك تولت أدوارًا مختلفة بوزارة العدل والبيت الأبيض.

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