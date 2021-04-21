شقيق جورج فلويد يعلق على إدانة الشرطي السابق ديريك شوفين في القضية

قال فيلونيز فلويد شقيق جورج فلويد الأمريكي المنحدر من أصول إفريقية إن إدانة ضابط الشرطة السابق ديريك شوفين في القضية تمثل "مصدر ارتياح كبير" وذلك بعدما قضى ليال مستيقظا وقلقا بشأن مصير القضية.

وأوضح شقيق جورج فلويد في تصريحات لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، أنه لن ينام هذه الليلة أيضا، لأنه يوم احتفال، معربا عن سعادته بالحكم الصادر ضد الضابط المتهم بقتل شقيقه.

وأشار فيلونيز إلى أنه كان مذعورا ويمشي ذهابًا وإيابًا أثناء انتظار الحكم، قائلا إنه كان يصلي من أجل العدالة لجورج فلويد.

وأدانت هيئة محلفين في الولايات المتحدة الضابط السابق ديريك شوفين بقتل جورج فلويد، حيث وجهت إليه تهم القتل العمد من الدرجة الثانية والقتل من الدرجة الثالثة والقتل غير العمد.

وكان فلويد لفظ أنفاسه الأخيرة في 25 مايو الماضي، بعدما ضغط شوفين بركبته على رقبته، وأثار موته احتجاجات واسعة ضد العنصرية في الولايات المتحدة لا سيما في مدينة مينيابوليس حيث قتل فلويد.

وتجمع المئات خارج قاعة المحكمة معربين عن سعادتهم بإدانة قاتل جورج فلويد، فيما قال بين كرامب محامي عائلة فلويد إن قرار الإدانة يمثل "نقطة تحوّل في التاريخ" بالنسبة إلى الولايات المتحدة.

واتصل الرئيس الأمريكي جو بايدن، ونائبته، كامالا هاريس، بعائلة جورج فلويد عقب صدور الحكم.