حدث ليلاً| ارتفاع إصابات ووفيات كورونا والصحة تحذر.. عودة مدبولي من ليبيا.. انسحاب الأندية الإنجليزية من السوبر الأوروبي.. الحكم على قاتل جورج فلويد وبايدن يعلق

نشر موقع صدى البلد في الساعات الأولى من صباح اليوم، الأربعاء، الموافق 21 أبريل 2021، عددا من الأخبار السياسية، وتصدرت أخبار ارتفاع معدلات الاصابة والوفيات الجديدة بـ فيروس كورونا وتحذيرات وزارة الصحة من تشديد الاجراءات بزيادة الاعداد، وكذا اخبار عودة مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والوفد الوزاري المرافق له من ليبيا بعد الاتفاق على تنفيذ عدد من الملفات المشتركة بين الجانبين، وكذلك عدد من الأخبار الفنية وأحداث مسلسلات رمضان، وكذا عدد من الموضوعات الرياضية والعالمية.

الصحة: تسجيل 855 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا .. و 42 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، عن خروج 556 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات..

الصحة تُحذر : سيتم تشديد الإجراءات الاحترازية إذا استمرت زيادة الأعداد

قال الدكتور محمد عبد الفتاح ، وكيل وزارة الصحة للشئون الوقائية بوزارة الصحة ، إن فيروس كورونا أصبح مرضا متعارفا عليه بين المواطنين...

وزيرة الصحة : قرار خلال ساعات بمعاملة الليبيين معاملة المصريين بالمستشفيات.. فيديو

قالت هالة زايد وزيرة الصحة ، إننا قمنا بتوقيع اتفاقية بين وزارة الصحة المصرية والليبية وقمنا بتنفيذها بالفعل منذ الأسبوع الماضي، وقمنا بإرسال 30 طناً من الأدوية والمستلزمات الخاصة بفيروس كورونا وطائرة رئيس الوزراء اليوم كانت مصاحبة معه 5 أطنان من أدوية فيروس كورونا.

رئيس الوزراء و11 وزيرا يصلون إلى مطار القاهرة بعد زيارة ليبيا

وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل الى، مطار القاهرة الدوليّ، قادما من العاصمة الليبية طرابلس، على رأس وفد وزاري

وزيرة الصناعة : الاتفاق على إعادة تشكيل مجلس الأعمال المصري الليبي.. فيديو

قالت الدكتورة نيفين جامع وزيرة الصناعة ، إنني التقيت اليوم وزير الاقتصاد الليبي والصناعة وتم التباحث في عدة أمور ومن أهمها إعادة تشكيل مجلس الأعمال المصري الليبي لاحتوائه على جميع عناصر الاستثمار في ليبيا .

طارق الملا: توسيع نطاق وتطوير وتفعيل مذكرات التفاهم السابقة مع ليبيا

قال الدكتور طارق الملا وزير البترول خلال تصريحاته لقناة “إكسترا نيوز”، إنني اجتمعت مع وزير النفط الليبي، حيث أن لدينا مذكرات تفاهم سابقة مع ليبيا في مجال البترول، واتفقنا على توسيع نطاقها وتطويرها وتفعيلها على الفور.

الجزار: الحكومة الليبية مهتمة بتطبيق استراتيجية مصر في التعامل مع ملف الإسكان.. فيديو

قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، إننا تحدثنا مع الجانب الليبي خلال زيارة وفد مصري إلى طرابلس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن العديد من الملفات، وخاصة الإسكان، مؤكدا أنهم مهتمون جدا بتطبيق استراتيجية مصر في التعامل مع ملف الإسكان

الشيوخ الأمريكي يصادق على تعيين ليزا موناكو نائبة لوزير العدل

صادق مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية ساحقة على تعيين ليزا موناكو نائبة لوزير العدل، في موافقة على ترشيح الرئيس جو بايدن.

الزمالك يستقر على بيع لاعبيه نهاية الموسم الجاري .. تفاصيل

أكد الإعلامي أحمد جمال، أن اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة نادي الزمالك، استقرت على بيع بعض لاعبي الفريق الأول لكرة القدم في نهاية الموسم الجاري.

"هتلر" يكشف رحيل 9 لاعبين عن كوماندوز يد الزمالك

كشف رمضان هتلر، لاعب الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، عن رحيل 9 لاعبين عن الفريق عقب مباريات كأس مصر.

بيان عاجل من رابطة أندية دوري السوبر الأوروبي

نشرت رابطة أندية دوري السوبر الأوروبي، بيانًا عاجلًا، أكدت فيه بأن الأندية الإنجليزية المنسحبة من البطولة أُجبرت على ذلك، مشددين بأنهم سيعيدوا النظر في الخطوات المناسبة لإعادة تشكيل المشروع.

هاشتاج الأندية الإنجليزية يتصدر تويتر بعد انسحابها من بطولة السوبر الأوروبي

دشَّن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، “هاشتاج” #اندية_الدوري_الانجليزي ؛ بعد إعلان عدد كبير من الأندية الإنجليزية انسحابهم من تأسيس بطولة السوبر الأوروبي. وتصدر الـ"هاشتاج"، قائمة الأكثر تداولا على “تويتر”

يوفنتوس يكذب بي إن سبورتس القطرية وينفي رحيل رئيس النادي

نفى نادي يوفنتوس الإيطالي مجددًا الأنباء التي ترددت عن تقدم أندريا أنييلي رئيس النادي باستقالته. وذكرت شبكة بي إن سبورتس القطرية منذ قليل، أن أنييلي تقدم باستقالته من رئاسة نادي يوفنتوس بعد فشل إطلاق بطولة دوري السوبر الأوروبي.

منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تبحث فرض عقوبات ضد سوريا

قدمت دول غربية مشروع قرار لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، يقترح اتخاذ إجراءات ضد النظام الحاكم في سوريا.

السعودية .. مجلس الوزراء يصدر سلسلة قرارات عاجلة

عقد مجلس وزراء المملكة العربية السعودية جلسته مساء الثلاثاء، عبر الاتصال المرئي ، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء.

بيان عاجل من السعودية بشأن مقتل رئيس تشاد إدريس ديبي

قالت وزارة الخارجية السعودية إنها تتابع بالغ القلق والاهتمام تطورات الأحداث في جمهورية تشاد، وذلك على خلفية مقتل الرئيس إدريس ديبي على يد جماعات متمردة.

الأردن يعلن عن تطور جديد في قضية الأمير حمزة الأردن

أعلن النائب العام لمحكمة أمن الدولة في الأردن، أن النيابة العامة أنهت تحقيقاتها المتعلقة بالأحداث الأخيرة التي تعرضت لها المملكة مؤخرا في القضية المتعلقة بولي العهد السابق الأمير حمزة بن الحسين.

تونس.. القضاء العسكري يحقق في مزاعم تلقي قيس سعيد تمويلاً من الخارج

فتح القضاء العسكري في تونس، الثلاثاء، تحقيقا بشأن مزاعم ذكرها أحد النواب اتهم فيها الرئيس التونسي قيس سعيد بتلقيه تمويلا من جهات أمريكية

إسرائيل تحذر حزب الله من عواقب وخيمة

حذر وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني جانتس، حزب الله اللبناني، مشيرا إلى أنه سيواجه عواقب وخيمة؛ إذا أقدم على تحدي إسرائيل مجددا.

بايدن: الحكم ضد قاتل جورج فلويد خطوة للأمام في صراعنا ضد العنصرية

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الأربعاء، أن إدانة الشرطي، ديريك تشوفين، قاتل المواطن الأمريكي جورج فلويد يمكن أن يكون خطوة هائلة للأمام في صراع الأمة ضد "العنصرية الممنهجة".



