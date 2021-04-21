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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| آبل تعيد تطبيقاً مثيراً للجدل على متجرها مرة أخرى.. تسريبات تكشف مواصفات قياسية لـ هواتف Honor 50

صدى البلد

نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الأخبار المتعلقة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة، ونستعرض أبرزها على النحو التالي:

 

بعد حذفه.. آبل تعيد تطبيقا مثيرا للجدل على متجرها مرة أخرى
 

قالت شركة Apple آبل الأمريكية، إنها ستسمح مرة أخرى لتطبيق Parler بالرجوع إلى متجر تطبيقاتها App Store مرة أخرى، وذلك بعد حذفه فى أعقاب اقتحام مبنى الكابيتول الأمريكي، من قبل مناصرى الرئيس الأمريكى السابق، دونالد ترامب. 

 

لآيفون وأندرويد .. تطبيق Reddit يطلق ميزة خارقة للدردشة الصوتية لمنافسة Clubhouse
 

أعلن تطبيق التواصل الاجتماعى الأشهر فى الولايات المتحدة، Reddit ريديت عن ميزة جديدة للدردشة الصوتية تسمى Reddit Talk، وذلك لمنافسة تطبيق Clubhouse الذى زادت شهرته فى الفترة الأخير بشكل كبير. 

 

تسريبات تكشف مواصفات قياسية لـ هواتف Honor 50
 

كشفت تسريبات أن سلسلة هواتف Honor 50 الرائدة من شركة هونر الصينية، ستصدر فى شهر مايو القادم، مع عدد من الإمكانات الكبيرة للغاية، بالإضافة إلى احتوائها على خدمات شركة جوجل الأمريكية. 
 

شاهد| لو ناسي أغنية .. غني لحنها لجوجل هتلاقيها
 

هل تعرف الأغنية التى تقول " دا دا دا دا دا .. أوووه .. نانانانانا " ؟ سؤال غريب!، لطالما نسأله لأصدقائنا عن اسم الأغنية التى نريد أن نتذكرها أو حتى نتذكر كلمة واحدة منها، ولكن دون جدوى، وكالعادة بدلا من تسأل صديقك ، اسأل جوجل وبالتأكيد سيرد عليك. 

 

عرض الأسبوع .. اشتري آيفون X بـ 6000 جنيه
 

حققت سلسلة الـ  X المميزة لهواتف آيفون نجاحاً ساحقاً من ظهورها فى عام 2017، حيث كانت أول تجربة شاشة كاملة بدون زر الرئيسية، مع كاميرات عالية الدقة و بطاريات قوية، بينما يعيبها سعرها المرتفع، ولكن هذا العرض يتيح لك فرصة اقتناء نسخة من iphone X بأقل سعر.

 

بعد غضب أصحاب البلاي ستيشن .. SONY تتراجع عن قرارها: وجدنا حلاً
 

حالة من الغضب انتابت عدد كبير من عشاق منصة الألعاب الأشهر فى العالم "بلاى ستيشن" المملوكة لعلامة سوني SONY اليابانية العريقة، بعد قرار إغلاق متاجر ألعاب "بلاي ستيشن 3" و"فيتا" نهائياً فى صيف هذا العام فما كان من الصانع الشهير إلا التراجع عن قراره المتسبب فى ذلك.

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